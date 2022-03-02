الدفاع الروسية تنشر مشاهد لأداء مروحيات هجومية في ضرب مواقع أوكرانية

ويظهر في الفيديو مروحيات Mi-28NM وKa-52 وMi-35 وMi-8AMTSh الهجومية التي أصابت أهدافها بدقة عالية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان امس الاثنين، إصابة 1146 مرفقًا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة ومن بينها: "31 نقطة قيادة واتصال، 81 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، بالإضافة إلى 75 محطة رادار".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن "الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة، 42 طائرة ومروحية (من بينها ما تم تدميره على الأرض)، 51 راجمة صواريخ، 147 مدفعية ميدان وهاون، 263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز