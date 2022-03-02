الشيخ الأختري: الشهيد السيد عباس الموسوي كان رمزًا من الرموز وقائدًا من القادة العظماء

أكّد رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، الشيخ محمد حسن الأختري، أنّ الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي كان رمزًا من الرموز وقائدًا من القادة العظماء، وأن قيادته كانت تختلف عن كثير من قادة العالم.

وقال الشيخ الأختري في كلمة له عبر الفيديو، خلال مؤتمر "سيد شهدائنا فكرًا وسيرة" المنعقد إحياءً لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على شهادة السيد عباس الموسوي، الثوم الثلاثاء، قال عن الشهيد السيد عباس: "كان مؤمنًا إيمانًا كاملًأ، وقويًا بعون الله تبارك وتعالى وبدينه، وكان متمسكًا وملتزمًا بولايته، بولاية الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام".

وأضاف الشيخ الأختري: "الشهيد السيد عباس الموسوي كان مخلصًا ووفيًا بولائه للإمام الخميني وباتباعه للإمام الخميني في جميع شؤونه الدنيوية والأخروية والإجتماعية والثقافية، كان مخلصًأ ومتبعًا للإمام الخميني ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان الشهيد السيد عباس الموسوي ممن مشى ومن خطى وانتهج منهج الإمام الخميني بكل ما للكلمة من معنى".

المصدر:يونيوز