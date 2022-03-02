خطیب زاده بشأن مفاوضات فيينا: لن ننتظر إلى الأبد للتوصل إلى اتفاق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أن إيران على استعداد للتوصل الى اتفاق في فيينا لكنها لن تنتظر الى الابد.

وفي تغريدة على تويتر ردًا على تصريحات نظيره الاميركي الذي قال إن بلاده جاهزة للانسحاب من مفاوضات فيينا فيما لو استمرت ايران في التعامل بصرامة، قال خطيب زاده: "أميركا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، بناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الامر لن يتكرر مرة أخرى".

وأضاف: "الكل لديه خطة بديلة، لكن ثبت من قبل خواء خطة اميركا البديلة. التهجم والخداع لم ولن يثمرا. اتخاذ القرار هو الذي يثمر".

وتابع خطيب زاده: "الاتفاق في متناول اليد تمامًا لو اتخذ البيت الأبيض قراره. إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد".

المصدر:يونيوز