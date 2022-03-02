شهيدان و3 جرحى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهد مقاوم فلسطيني من كتيبة جنين، ومواطن كان عائدا من عمله، فجر اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 3 آخرون، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

والشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (23 عامًا)، من سكان المخيم، استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا.

وأوضح رئيس قسم التخدير والعناية المكثفة في مستشفى ابن سينا الدكتور أسامة مراشدة أن نجم تعرض لإصابة في الرأس أدت لتكسير الجمجمة وتضرر في الدماغ وجدع الدماغ وأجريت له عملية جراحية، حيث تمكن الأطباء من السيطرة على النزيف وتحويله مباشرة للعناية المكثفة لخطورة حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان أن "وحدات اسرائيلية خاصة" تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء، واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد الدين.

وذكر الشهود أن الوحدات الخاصة احتلت العشرات من المنازل ونصبت الكمائن وأطلقت النار بشكل عشوائي نحو كل جسم يتحرك، وتصدى مقاومون من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى لتلك القوة التي أطلقت النار تجاه المجموعة المقاومة ما أدى إلى إصابة الحصري، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، عن حداد، وإضراب شامل في المحافظة بأكملها.

معلومات عن الشهيد:

الشهيد عبد الله احمد ذياب الحصري (23 عاما) من مخيم جنين من مواليد 27/6/1999، أحد قادة سرايا القدس "كتيبة جنين"، وهو أسير محرر أمضي في سجون الاحتلال أكثر من أربع سنوات على فترتين بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال والقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال.

اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 30/7/2016 وحكم عليه 25 شهرا، واعتقل للمرة الثانية بتاريخ 16/6/2019 وحكم عليه بالسجن 26 شهرا حيث أطلق سراحه بتاريخ 15/8/2021 أي قبل حوالي 6 أشهر.

المصدر:يونيوز