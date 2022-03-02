تواصل تدفق المغادرين من أوكرانيا على الحدود البولندية مع إستمرار العمليات العسكرية الروسية

يعبر نساء وأطفال الحدود من أوكرانيا إلى بولندا المجاورة في قطارات أو سيارات أو سيراً على الأقدام حاملين بعض الأمتعة، وذلك على خلفية مواصلة القوات الروسية لليوم السادس على التوالي، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وتستضيف بولندا التي أعلنت دعمها الثابت لأوكرانيا، أكبر عدد من اللاجئين المتوافدين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، الخميس الماضي، حيث بلغ عددهم 281 ألفاً، وفقاً لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي اليوم الثلاثاء، إن نحو 350 ألف شخص دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأوضح ماتشي فاشيك في تصريح صحفي أنه على مدار الـ 24 الماضية عبر 100 ألف شخص الحدود البولندية الاوكرانية"، مضيفًا: "في المجمل، دخل بالفعل 350 ألف لاجئ منذ يوم الخميس.

وكان قد أعلن حرس الحدود البولندي إنهم أحصوا وصول حوالي 100 ألف شخص من أوكرانيا خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى 28000 آخرين وصلوا ليل الأحد الاثنين.

وتوافد أكثر من نصف مليون لاجئ أوكراني إلى دول مجاورة منذ الخميس، وفق آخر إحصاء صادر عن الأمم المتحدة صدر أمس الاثنين.

بدوره قال المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين نشرت إحصاءً يؤكد أنّ 499.412 شخصاً فروا منذ الخميس من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر:يونيوز