مستشار الرئاسة: القوات الروسية تحاول فرض حصار على كييف وخاركيف

أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش أن القوات الروسية تحاول فرض حصار على كييف ومدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال أريستوفيتش في تصريح صحافي أن "القوات الروسية قصفت كييف وخاركيف ومدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بالمدفعية خلال الليل بينما أسقط الجانب الأوكراني طائرات عسكرية روسية حول العاصمة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أكد اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع تقريباً على بدء الحرب الاوكرانية، أن الهجوم الروسي سيتواصل حتى تحقيق كل أهدافه.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي، "ستواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها".

أضاف أن "موسكو تهدف إلى نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا، فضلاً عن حماية روسيا من تهديد عسكري افتعلته الدول الغربية.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز