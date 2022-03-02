ورقة سياسية: تأثير الأزمة الأوكرانية على لبنان -النفط والقمح

شكلّت تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية أحد أبرز التحديات العالمية، والشرق الأوسطية على الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولبنان كبلد مستورد من الدرجة الأولى تأثر بطبيعة الحال من تداعيات هذه الحرب، فروسيا وأوكرانيا هما المصدران الأساسيان للبنان من القمح، ولمجموعة من السلع الأساسية مثل مشتقات النفط والخشب والزيوت وبعض المنتجات النباتية. فإن حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا يبلغ 527 مليون دولار، غالبيتها مواد نفطية وقمح. أما حجم التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا، فيبلغ 272 مليون دولار؛ أبرزها القمح والزيوت والخشب.

في هذه الورقة نستعرض لكم أسباب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على نفط وقمح لبنان، والتحديات التي سيواجهها لبنان جراء هذه الأزمة.

لتحميل الملف إضغط هنا

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير