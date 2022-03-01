ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟

قد يكون لتهديد الغزو الروسي لأوكرانيا تداعيات اقتصادية على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى تصعيد حالة عدم الإستقرار وإحداث اضطراب في أسواق السلع الأساسية وربما يؤدي إلى ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار الغاز والغذاء في جميع أنحاء العالم.

تعد روسيا منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز الطبيعي، وقد أدى الصراع الجيوسياسي المتخمر إلى ارتفاع أسعار كلاهما بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وهي أيضًا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومورد رئيسي للأغذية إلى أوروبا.

تستورد الولايات المتحدة القليل نسبيًا بشكل مباشر من روسيا ، لكن أزمة السلع الناجمة عن الصراع يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة تؤدي مؤقتًا على الأقل إلى رفع أسعار المواد الخام والسلع التامة الصنع عندما يكون معظم العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، يعاني من تضخم سريع.

يمكن أن تثير الاضطرابات العالمية مخاوف المستهلكين الأمريكيين، مما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق والأنشطة الاقتصادية الأخرى. إذا اشتد التباطؤ فقد يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطط لرفع أسعار الفائدة في مارس، أن يقرر مدى سرعة زيادة تكاليف الاقتراض ومدى شدتها. لاحظ محافظو البنوك المركزية في دقائق من اجتماعهم الأخير أن المخاطر الجيوسياسية "يمكن أن تسبب زيادات في أسعار الطاقة العالمية أو تؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات العالمية"، ولكنها أيضًا تشكل خطرًا على توقعات النمو.

حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة غير واضح، لأن نطاق وحجم الصراع لا يزال غير مؤكد. لكن صراعًا خارجيًا قد يؤخر عودة الحياة إلى طبيعتها بعد عامين كان فيها جائحة الفيروس التاجي يضر بالاقتصاديين العالمي والأمريكي. يتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا عندما يواجه المستهلكون الأمريكيون بالفعل ارتفاعًا سريعًا في الأسعار، وتحاول الشركات اجتياز سلاسل التوريد المتعثرة، كما يشعر الناس بالتشاؤم بشأن آفاقهم المالية على الرغم من النمو الاقتصادي القوي.

قال موريس أوبستفيلد، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "إن مستوى عدم الإستقرار الاقتصادي سوف يرتفع، وهو أمر سيكون سلبياً بالنسبة للأسر والشركات". وأشار إلى أن التأثير سيكون أكثر حدة في أوروبا وبدرجة أقل في الولايات المتحدة.

أثر اقتصادي رئيسي وفوري للمواجهة في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالنفط والغاز. إذ تنتج روسيا 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، أي ما يقرب من 10 في المائة من الطلب العالمي، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، والذي يستخدم لتزويد محطات الطاقة بالوقود وتوفير التدفئة للمنازل والشركات.

تستورد الولايات المتحدة القليل من النفط الروسي نسبيًا، لكن أسواق سلع الطاقة عالمية، مما يعني أن تغيير الأسعار في جزء من العالم يؤثر على مقدار ما يدفعه الناس مقابل الطاقة في أماكن أخرى.

ليس من الواضح إلى أي مدى قد يؤدي الصراع إلى ارتفاع الأسعار ، لكن أسواق الطاقة كانت متوترة بالفعل - وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد - مع احتمال حدوث غزو.

إذا ارتفع سعر النفط إلى 120 دولارًا للبرميل بحلول نهاية شهر فبراير، متجاوزًا حاجز 95 دولارًا الذي كان يحوم حوله الأسبوع الماضي، فقد يرتفع التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك إلى ما يقرب من 9 في المائة في الشهرين المقبلين، بدلاً من المتوقع حاليًا. قال آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي في يو بي إس الذي كان يقود قسم الأسعار والأجور في الاحتياطي الفيدرالي سابقًا، "إن الذروة أقل بقليل من 8 في المائة".

"يصبح السؤال: إلى متى تظل أسعار النفط والغاز الطبيعي مرتفعة؟" قال أيضا: "هذا تخمين أي شخص."

"إن سعر 120 دولارًا للبرميل للنفط هي تقدير معقول لمدى ارتفاع الأسعار"، كما قال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل البترول في GasBuddy. وقال "إن ذلك من شأنه أن يترجم إلى ما يقرب من 4 دولارات للغالون الواحد في المضخة في المتوسط".

قد يكون من الصعب تحديد مقدار التغير في أسعار الطاقة الذي يُعزى إلى الصراع الناشئ. حيث أشار عُمير شريف في رؤى التضخم إلى أن أسعار النفط والغاز قد ارتفعت بالفعل هذا العام.

قال السيد شريف "لا أعرف متى تريد أن تبدأ الساعة بأن تصبح أوكرانيا عنواناً رئيسياً". بالإضافة إلى ذلك، من منظور التضخم الأمريكي، فإن مدى أهمية الصراع " كل هذا يعتمد على مدى مشاركة الولايات المتحدة."

قد يكون النفط هو القصة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالآثار التضخمية للصراع الروسي، لكنه ليس القصة الوحيدة. تعتبر أوكرانيا أيضًا منتجًا مهمًا لليورانيوم والتيتانيوم وخام الحديد والفولاذ والأمونيا، ومصدرًا رئيسيًا للأراضي الصالحة للزراعة في أوروبا.

قال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي كريستيان بوجمانز: "إن الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية ، والتي كان من المقرر أن تستقر بعد ارتفاعها العام الماضي".

روسيا وأوكرانيا مسؤولتان عن ما يقرب من 30 في المائة من صادرات القمح العالمية، بينما تمثل أوكرانيا وحدها أكثر من 15 في المائة من صادرات الذرة العالمية، على حد قوله. وتقع العديد من مناطق زراعة القمح والذرة في أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.

ساعد ارتفاع أسعار الغاز والأسمدة ، فضلاً عن الجفاف والظروف الجوية السيئة في بعض المناطق، مثل داكوتا، بالفعل في رفع الأسعار العالمية للقمح والسلع الأساسية الأخرى. كما تعتبر أوكرانيا أيضًا منتجًا مهمًا للشعير والزيوت النباتية، والتي تدخل في العديد من الأطعمة المعلبة.

"في حالة حدوث نزاع، قد ينقطع الإنتاج وقد يتأثر الشحن أيضًا"، قال السيد بوغمانز. كما قال: "إنه إذا فرضت دول أخرى عقوبات على المواد الغذائية الروسية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحد من الإمدادات العالمية وتضخم الأسعار".

قال السيد ديتميستر في UBS: "لكن لأن تكاليف الغذاء تشكل جزءًا صغيرًا من التضخم ، قد لا يهم كثيرًا بيانات الأسعار الإجمالية". وأنه من الصعب أيضًا التكهن بالضبط كيف ستتشكل أسعار الواردات بسبب احتمالية تحركات العملة.

إذا أدى الصراع إلى حالة من عدم الإستقرار العالمي ودفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الدولار، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة، فقد يؤدي ذلك إلى جعل واردات الولايات المتحدة أرخص.

مخاطر تجارية أخرى تلوح في الأفق. يمكن أن تشكل الاضطرابات في الرابطة بين أوروبا وآسيا خطرًا على سلاسل التوريد التي عصف بها الوباء.

قال كبير الاقتصاديين في شركة Flexport فيل ليفي، إن روسيا وأوكرانيا كانتا أقل ارتباطًا بسلاسل التوريد العالمية من الصين، لكن هذا الصراع في المنطقة يمكن أن يعطل الرحلات الجوية من آسيا إلى أوروبا. قال في حدث في مؤسسة الصحافة الوطنية في 9 فبراير إن ذلك قد يشكل تحديًا للصناعات التي تنقل المنتجات عن طريق الجو، مثل الإلكترونيات والأزياء السريعة وحتى صانعي السيارات.

قال السيد ليفي: "لقد كان الهواء وسيلة للالتفاف حول مشاكل سلسلة التوريد". "إذا كان المصنع الخاص بك سيغلق لأنه ليس لديك جزء رئيسي ، فقد تطير في هذا الجزء الرئيسي."

قد لا تدرك بعض الشركات بعد تعرُضها الحقيقي لأزمة محتملة.

قال رئيس العمليات في Supply Wisdom فيكتور ماير، والذي يساعد الشركات على تحليل سلاسل التوريد الخاصة بهم بحثًا عن المخاطر، إن بعض الشركات فوجئت بمدى انخراطها/تعرضها في الإقليم أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014 ، عندما تم ضم شبه جزيرة القرم.

أشار السيد ماير إلى أنه إذا كان مسؤولاً أمنياً رئيسياً في شركة لها علاقات بأوكرانيا ، "كنت سأقاتل بقوة للتخلص من انكشافاتي".

يمكن أن تكون هناك تأثيرات أخرى غير مباشرة على الاقتصاد ، بما في ذلك زعزعة ثقة المستهلك.

الأسر المعيشية لديها مخزون نقدي ومن المحتمل أن تتحمل أسعارًا أعلى في المضخة، ولكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى جعل المستهلكين غير سعداء عندما ترتفع الأسعار بشكل عام بالفعل وتضعف المعنويات الاقتصادية.

"يمكن استيعاب الضربة بسهولة ، لكنها ستجعل المستهلكين أكثر بؤسًا، وعلينا أن نفترض أن الحرب في أوروبا ستضعف الثقة بشكل مباشر أيضًا،" كتب إيان شيبردسون من بانثيون ماكرو إيكونوميكس في مذكرة في 15 فبراير.

قد يكون هناك خطر آخر على النشاط الاقتصادي الأمريكي يمكن التقليل من شأنه، كما قال السيد أوبستفيلد: التهديد بشن هجوم إلكتروني. يمكن لروسيا الرد على عقوبات الولايات المتحدة بالانتقام الرقمي، مما يؤدي إلى تعكير صفو الحياة الرقمية في وقت أصبح فيه الإنترنت مركزًا للوجود الاقتصادي.

كما صرح أوبستفيلد: "الروس هم الأفضل في العالم". "ولا نعرف إلى أي مدى قد اقتحموا أنظمتنا."

بقلم جينا سمياليك وآنا سوانسون