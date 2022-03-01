كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا

لقد أدى غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا بالفعل إلى أزمة - ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضًا للكرملين. مع تقدم القوات الروسية نحو كييف، استجاب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعقوبات مالية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تجميد الاقتصاد الروسي بشكل عميق ودفع التضخم إلى دوامة تصاعدية.

هناك الآن خمس طرق يمكن من خلالها إنهاء العدوان في أوكرانيا، وفقًا لبول بواست، أستاذ السياسة الخارجية والحرب في جامعة شيكاغو. هي: مستنقع كارثي أو تراجع لروسيا. تغيير النظام العنيف في كييف؛ الفتح الكامل لأوكرانيا؛ بداية إمبراطورية روسية جديدة؛ أو تعثر فوضوي في شيء مثل الحرب العالمية الثالثة.

في مقابلة مع بودكاست Plain English، ناقش بواست هذه السيناريوهات الخمسة بعمق، والعوامل الرئيسية التي ستشكل نتيجة هذه الأزمة، ورد إدارة بايدن على بوتين، ولماذا يشعر أن هذا الغزو يذكرنا بهجمات اليابان على بيرل هاربور، وأهم الأشياء التي يجب الانتباه إليها في الأسبوع القادم. هذه نسخة منقحة ومختصرة من محادثتنا.

ديريك طومسون: لنبدأ بالسيناريو الذي يفترض أقل قدر من النجاح لروسيا، وبعد ذلك سنبني نحو السيناريوهات التي تفترض خططًا أكثر طموحًا وربما أكثر كارثية لروسيا في أوروبا. السيناريو الأول هو أن الحرب الروسية سرعان ما تتحول إلى مستنقع. هناك بالفعل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وصرّح المشاهير الروس ضد الحرب. لقد انهار سوق الأوراق المالية في روسيا. انهارت العملة الروسية، وقد يكون الألم قد بدأ للتو إذا كانت العقوبات قاتلة على الأوليغارشية والشركات. أخبرني ما الذي تراه معقولًا وغير معقول عن سيناريو تعيد فيه روسيا تقييم هذا الغزو وتقليص طموحاتها بشكل كبير.

بول بواست: هذا بالفعل سيناريو توقعه الكثير من المحللين، بسبب ما قلته بالضبط. بالنظر إلى حرب العراق، تجربة الولايات المتحدة مع أفغانستان، ولنكن صادقين، يمكننا العودة إلى الوراء أكثر - التجربة السوفيتية مع أفغانستان، هذه كلها سيناريوهات نسميها مستنقعًا، فوضى، وهناك مقاومة. القوات العسكرية غارقة في المستنقع. وبالفعل، لجميع الأسباب التي ذكرتها للتو، تبدو هذه مجرد فكرة سيئة في الإدراك المتأخر. هل هذا معقول، وماذا ستفعل روسيا إذا حدث هذا؟ نعم، هذا معقول جدا. كما قلت، هناك بالفعل الكثير من المقاومة.

الأوكرانيون يقاتلون من أجل بلدهم. ربما يكونون أكثر حماسًا. لديهم معنويات أكثر من القوات الروسية. كل هذا سيساهم في جعل هذا الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لروسيا.

المهم هو كيف سيرد بوتين؟ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع روسيا، وربما حتى الاعتراف بأن هذه كانت فكرة سيئة، أو ربما الذهاب إلى خارج البلاد أو على الأقل العودة إلى المقاطعات الشرقية. ولكن أيضًا، قد يؤدي ذلك إلى توجيه روسيا لمزيد من الضربات.

طومسون: السيناريو الثاني هو "تغيير النظام المفروض من الخارج".

بواست: في هذا السيناريو، الهدف هو ببساطة إزالة الحكومة الحالية في أوكرانيا وإنشاء حكومة صديقة لروسيا. روسيا ستحول أوكرانيا إلى ما لديها حاليًا مع بيلاروسيا. سوف يطيحون بالحكومة الحالية، مع خلع فولوديمير زيلينسكي أو في المنفى، وسيقومون بتنصيب حكومة صديقة.

طومسون: السيناريو الثالث الذي تسميه "موت الدولة". ما هو موت الدولة، وكيف يمثل درجة تتجاوز تغيير النظام؟

بواست: "موت الدولة" عبارة استعرتها من أعمال تانيشا فضل، الأستاذة [المتخصصة في] العلاقات الدولية بجامعة مينيسوتا. يحدث موت الدولة عندما تختفي الدولة بسبب ضمها أو احتلالها، وتتوقف عن الاستقلال. قد يعني هذا أن هدف روسيا ليس فقط تشكيل حكومة جديدة، كما هو الحال في السيناريو الأول والثاني، ولكن في الواقع للسيطرة على الدولة بأكملها وجعل أوكرانيا جزءًا من روسيا. هذا بالضبط ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم.

طومسون: استنادًا إلى خطاب بوتين فقط حتى الآن، هل يتحدث عن هذا الغزو أكثر من تغيير النظام أو موت الدولة؟

بواست: إذا نظرت بعناية إلى كلماته - ولكي أكون صادقًا، لا أعتقد أنه يتعين عليك النظر إلى كلماته بعناية - فهذا يعني إلى حد كبير أنه يفكر في جعل أوكرانيا جزءًا من روسيا، كما أن لديه هذه الرغبة في إعادة إنشاء هذا الاتحاد السوفيتي وإمبراطورية روسية جديدة.

طومسون: هذا يأخذنا إلى السيناريو الرابع. هذا ما تسميه "التجاوز الإمبراطوري".

بوست: إذا أخذت على محمل الجد ما يقوله بوتين في خطاباته، مع هذه الرغبة في إعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية، فلا ينبغي أن ينتهي ذلك بأوكرانيا. هناك دول أخرى، جمهوريات سوفييتية سابقة مثل مولدوفا وبيلاروسيا وجورجيا - وهي دولة غزتها روسيا في عام 2008. هذه الدول هي دول مستقلة كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو الإمبراطورية الروسية. لذا، فإن السيناريو التالي يتصور أن هدف بوتين هو البدء فقط بأوكرانيا. وبمجرد أن ينجح في غزو أوكرانيا، فإن الخطوة التالية هي المضي قدمًا وجلب هذه الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى إلى روسيا وإعادة إنشاء الإمبراطورية الروسية حقًا.

سبب تسمية هذا "التجاوز الإمبراطوري" هو أن الشيء الشائع الذي يحدث مع الكثير من مساعي الإمبراطورية هو أنك تفرط في توسيع نفسك وإنشاء كيان غير قابل للحكم. هذا هو الخطر الذي يمثله هذا السيناريو، ناهيك عن التحدي المتمثل في تحقيق نجاح عسكري كافٍ للقيام بالغزو.

طومسون: على المدى القصير، يفترض هذا السيناريو نجاحًا روسيًا استثنائيًا في غزو أوكرانيا وإدارة البلاد بشكل أساسي باعتبارها امتدادًا للإمبراطورية الروسية. لكنه يشير أيضًا إلى أن هذا النجاح يشجع بوتين على التحرك شرق وجنوب أوكرانيا إلى بلدان مثل مولدوفا وجورجيا، وهذه الغزوات الإضافية تخلق صداعًا هائلا لإمبراطورية روسية موسعة. يقودنا ذلك إلى السيناريو الأخير الذي تتخيله، والذي آمل أنه غير مرجح للغاية. هذا هو سيناريو حرب القوى العظمى.

بواست: في جميع السيناريوهات الأخرى، يتعلق الأمر بمهاجمة روسيا للدول الأصغر التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي ولكنها ليست جزءًا من الناتو. تُعَدُّ منظمة حلف شمال الأطلسي تحالفًا للعديد من دول أوروبا الغربية ودول أوروبا الشرقية والولايات المتحدة، وتضم دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، والتي كانت مهمة جدًا للمجال السوفيتي خلال الحرب الباردة. يتصوّر هذا السيناريو النهائي أن روسيا، وبوتين على وجه التحديد، قررت الذهاب أبعد من أوكرانيا إلى دول الناتو هذه. يمكنه القيام بذلك لعدد من الأسباب. قد يرغب في إعادة بناء الإمبراطورية. قد يكون شديد الثقة بالنجاح في أوكرانيا. ربما يشعر أن عزيمة الغرب ليست كبيرة. ولكن إذا حدث ذلك، إذا هاجم دولة من دول الناتو، فإنه يطلق المادة 5، وهي بند دفاع متبادل ينصّ على أن الهجوم على شخص ما هو هجوم على الجميع. إذا حدث ذلك، فإن دول الناتو الأخرى ستدافع عن ذلك البلد الناتو، وينتهي ذلك بحرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

طومسون: ما الذي تراه على الأرض حتى الآن والذي يجعل أيًا من السيناريوهات على الأرجح؟

بوست: ما زلنا في وقت مبكر جدًا. لكن الشيء الوحيد الذي قفز في وجهي على الفور هو عدد الضحايا من الجانب الروسي. إذا كانت الأرقام دقيقة، فقد كان هناك بالفعل عدة آلاف من القتلى، بمستويات مماثلة في الجانب الأوكراني. لوضع ذلك في المنظور، في معظم الحروب التي درسناها، ترى حوالي 50 حالة وفاة في ساحة المعركة يوميًا. إن خوض حرب مع أكثر من 1000 قتيل يخبرك بمدى شدة القتال. هذه حرب شديدة للغاية. هذه الكثافة، في اعتقادي، هي دالة على السرعة والنطاق اللذين انتهجتهما روسيا في تنفيذ حملتها. لكنه يشير أيضًا إلى المقاومة، وستكون هناك مقاومة متزايدة من قبل أوكرانيا. إن ما نشهده أمر مدمر للغاية.

سأخبرك كيف تطورت توقعاتي من هذا الصراع. أنا مسجل كثيرًا لقولي إنني اعتقدت أن بوتين سوف يغزو. لكنني اعتقدت أن هذا سيكون غزوًا محدودًا. اعتقدت أنه سيأخذ أجزاء صغيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا. اضطررت إلى التحديث خلال الأسبوع الماضي، حيث سمعت خطابه، ورأيت هذه التعبئة الكبيرة، وأدركت أن هذا سيكون غزوًا كبيرًا.

بالنظر إلى حجم ونطاق هذا الغزو، إلى جانب الخطاب، أعتقد حقًا أن هدفه هو شكل من أشكال الضم، أو الغزو الكامل لأوكرانيا. هذا هو السيناريو الذي يبحث عنه الآن أكثر من غيره. عندما أقوم بدمج ذلك مع تحليل السهولة التشغيلية لروسيا، أعتقد أن الشيء الأكثر منطقية الذي يمكن أن نتوقعه الآن هو تغيير النظام في كييف.

طومسون: أخبرني ما الذي تبحث عنه في الأسبوع المقبل لتحديد النتيجة الأكثر احتمالية لهذه الأزمة.

بواست: شيئين. أولاً، كيف تسير الحملة العسكرية الفعلية؟ هل يبدو أن روسيا تحقق نجاحًا سريعًا؟ سيخبرنا ذلك ما إذا كان الغزو الكامل لا يزال مرجحًا. وثانياً، شاهد بولندا. أعتقد حقًا أن بولندا يمكن أن تكون نقطة الاشتعال. كيف يبدو وضع اللاجئين في بولندا؟ ماذا تقول روسيا عن اللاجئين؟ هل هناك أي تلميحات حول ما إذا كانت روسيا تخطط لأي نوع من التحرك ضد بولندا؟ أي شيء على هذا المنوال من شأنه أن يقربنا من السيناريو الكابوس للحرب ضد الناتو.

طومسون: لقد أنشأنا شجرة قرار خطية للغاية - إذا وصل بوتين إلى هذا الحد، فسيكون السيناريو 2؛ إذا وصل إلى هذا الحد، فهو السيناريو الرابع - ولكن هل هناك أي طريقة يمكن أن تتشابك بها الشجرة قليلاً؟ حيث، على سبيل المثال، يفشل بوتين وينظر إلى هذه الحرب على أنها إحراج كبير وكارثة اقتصادية لبوتين، ولكن بسبب هذا الفشل وبسبب هذا الإحراج، فإنه يدفعه إلى الضرب بطريقة أخرى لا نتوقعا حاليًا؟

بواست: ما يجعل هذا السيناريو مخيفًا للغاية - ما يجعل الحرب بين القوى العظمى أكثر احتمالية مما كانت عليه منذ 80 عامًا - هو أن بوتين قد يشعر في وقت ما أن ظهره ضد الجدار وليس لديه خيارات أخرى، لذلك ينتقد في اليأس. في نظامنا، نسمي هذا "المقامرة بالقيامة". أنت قلق من أن يتم خلعك، والطريقة الوحيدة لإنقاذ نفسك هي أن تقوم بمقامرة عالية المخاطر. أطلق عليها أوتو فون بسمارك في القرن التاسع عشر "الانتحار خوفًا من الموت".

هناك تشابه مفيد مع بيرل هاربور. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، غزت اليابان منشوريا ودخلت في حرب مع الصين. وفرضت الولايات المتحدة، التي كانت تدعم الصين في ذلك الوقت، حظرًا نفطيًا على اليابان. ضغطنا على الحكومة اليابانية حتى أدركوا أنه لم يتبق لديهم سوى حوالي عام ونصف من الموارد. كانوا يائسين لوقف الحظر النفطي. لذلك، أخذوا مقامرة بيرل هاربور ودفعوا ثمنها بحرب مكلفة في المحيط الهادئ. أعتقد أنه يتعين علينا التفكير في سؤال: إذا مارسنا ضغوطًا اقتصادية مماثلة على روسيا، فهل يمكن لبوتين أن يتخذ قرارًا مشابهًا لما فعلته اليابان في عام 1941؟

طومسون: هذه معضلة حقيقية، لأن حكومة الولايات المتحدة لا تريد أن تكون في الوضع الذي نترك أوكرانيا تعاني فيه ونشاهد آلاف الأشخاص يموتون لمجرد أننا شعرنا بالفزع للاعتقاد بأن إغضاب بوتين قد يتسبب في حدوث بيرل هاربور أخرى. يبدو هذا وحشيًا وغير إنساني، ومع ذلك فأنا أفهم تمامًا الحساب الذي تصفه. إذن، ما الذي يجب أن يفعله الرئيس جو بايدن؟

بواست: أعتقد أن إدارة بايدن تتخذ القرار الصحيح. أعتقد أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعبئة القوات في بولندا، في دول البلطيق، لإنشاء ما نسميه قوة ثلاثية الأسلاك لثني بوتين عن المزيد من الغزوات. لكننا نواجه كل الخيارات السيئة. الهدف هو اختيار الخيار الأقل سوءًا.

ديريك طومسون – أتلانتيك