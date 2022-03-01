النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الاوكرانية

اختتمت المحادثات بين روسيا واوكرانيا التي جرت اليوم في بيلاروس، وأعلنت الوفود المشاركة عودتها إلى عاصمتي البلدين لإجراء مزيد من المشاورات قبل عقد جولة ثانية من المفاوضات.
رمز الخبر: ۶۳۷۵۰
تأريخ النشر: 01 March 2022

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.

ونوه ميدينسكي إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل"

وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.

وكانت المحادثات الروسية الاوكرانية قد انطلقت عند حدود بيلاروسيا بين وفدي موسكو وكييف تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في الاراضي الاوكرانية.

وبعد خمسة ايام على انطلاق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ... اتخذت الأوضاع منحى مغايرا .. فتح باب التفاوض جديا بين روسيا واوكرانيا عند حدود بيلاروسيا.

وبينما يحضر الوفد الاوكراني الى المفاوضات تحت وطأة التقدم العسكري الروسي الميداني من جهة والخذلان الغربي لحكومة كييف من جهة ثانية .. يجلس الوفد الروسي على طاولة التفاوض وفي جعبته اهداف يعززها الميدان رغم حملة الضغوط الاقتصادية التي يشنها الغرب.

وفي كلمة افتتاحية، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن الوفدين الروسي والأوكراني يمكن أن يشعرا بالأمان، مؤكدا استعداد الطرف البيلاروسي لتنفيذ كل طلبات الوفدين.

وفي وقت سابق أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين يوم الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة. ورفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني ، مشيرا إلى أن "المحادثات يجب أن تجري في هدوء".

وبدات المفاوضات في غومل تزامنا مع تمكن القوات الروسية من تعزيز تواجدها في محاور العاصمة الاوكرانية كييف، وابلاغ وزارة الدفاع الروسية المدنيين هناك بإمكانية المغادرة عبر ممر آمن ومفتوح متهمة السلطات الاوكرانية باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وايضا اعلنت الوزارة الروسية عن السيطرة الكاملة على أجواء اوكرانيا تزامنا مع تدمير اكثر من الف ومئة موقع عسكري اوكراني منذ بداية العمليات واعطاب أكثر من ثلاثمئة دبابة وما يفوق الخمسين راجمة صواريخ ومئة وعشرين مدفعا لدى القوات الاوكرانية.

كما أوضحت الدفاع الروسية ان قواتها تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بشكل كامل بينما يواصل موظفو المحطة العمل كالمعتاد ومراقبة الوضع الإشعاعي فيها.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
البطش: أدعو الأمة إلى الوحدة والعمل على تحرير بيت المقدس من الإحتلال
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
المالكي: سياسة الكيل بمكيالين شجعت إسرائيل على ارتكاب الجرائم
اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الاوكرانية
موسكو تغلق أجواءها أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى
محاور دخول القوات الروسية الى العاصمة الاوكرانية كييف
المقداد وعلي أصغر خاجي يبحثان في دمشق العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
بوتين لماكرون: التسوية حول أوكرانيا ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا دون شروط
النائب فضل الله: سنخوض الإنتخابات لمواجهة الحملة الأميركية على لبنان
البنك المركزي: النظام الروسي للاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت
وزير الخارجية: لا حرج في المحادثات الروسية - الأوكرانية ولكن لن نستسلم
وزير الثقافة الإيراني يجول في جنوب لبنان
عمدة كييف: القوات الروسية تحاصر العاصمة ولا نستطيع إجلاء المدنيين
ميدينسكي: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستبدأ عند الساعة الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو
البيت الأبيض: الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدًا لروسيا ونحتاج للمزيد من العقوبات على ​موسكو
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو
مندوب اوكرانيا: الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ و"روسيا متعطشة للدماء"
اليوم الخامس للعملية العكسرية .. سيطرة روسية على كامل الأجواء الاوكرانية ومفاوضات مرتقبة
الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)
الجهاد الإسلامي: هناك حملات إعلامية منظمة تستهدف الرموز الوطنية بالضفة
البابا فرنسيس يحث على دعم أوكرانيا
بعد الحرب في أوكرانيا.. هل سينتقم بوتين من حكّام "إسرائيل"؟ ومتى؟
ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف
مندوب روسيا: الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا ضمن مجلس الأمن الدولي
البر الرئيسي يسجل 87 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا