اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الاوكرانية

اختتمت المحادثات بين روسيا واوكرانيا التي جرت اليوم في بيلاروس، وأعلنت الوفود المشاركة عودتها إلى عاصمتي البلدين لإجراء مزيد من المشاورات قبل عقد جولة ثانية من المفاوضات.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.

ونوه ميدينسكي إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل"

وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.

وكانت المحادثات الروسية الاوكرانية قد انطلقت عند حدود بيلاروسيا بين وفدي موسكو وكييف تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في الاراضي الاوكرانية.

وبعد خمسة ايام على انطلاق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ... اتخذت الأوضاع منحى مغايرا .. فتح باب التفاوض جديا بين روسيا واوكرانيا عند حدود بيلاروسيا.

وبينما يحضر الوفد الاوكراني الى المفاوضات تحت وطأة التقدم العسكري الروسي الميداني من جهة والخذلان الغربي لحكومة كييف من جهة ثانية .. يجلس الوفد الروسي على طاولة التفاوض وفي جعبته اهداف يعززها الميدان رغم حملة الضغوط الاقتصادية التي يشنها الغرب.

وفي كلمة افتتاحية، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن الوفدين الروسي والأوكراني يمكن أن يشعرا بالأمان، مؤكدا استعداد الطرف البيلاروسي لتنفيذ كل طلبات الوفدين.

وفي وقت سابق أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين يوم الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة. ورفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني ، مشيرا إلى أن "المحادثات يجب أن تجري في هدوء".

وبدات المفاوضات في غومل تزامنا مع تمكن القوات الروسية من تعزيز تواجدها في محاور العاصمة الاوكرانية كييف، وابلاغ وزارة الدفاع الروسية المدنيين هناك بإمكانية المغادرة عبر ممر آمن ومفتوح متهمة السلطات الاوكرانية باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وايضا اعلنت الوزارة الروسية عن السيطرة الكاملة على أجواء اوكرانيا تزامنا مع تدمير اكثر من الف ومئة موقع عسكري اوكراني منذ بداية العمليات واعطاب أكثر من ثلاثمئة دبابة وما يفوق الخمسين راجمة صواريخ ومئة وعشرين مدفعا لدى القوات الاوكرانية.

كما أوضحت الدفاع الروسية ان قواتها تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بشكل كامل بينما يواصل موظفو المحطة العمل كالمعتاد ومراقبة الوضع الإشعاعي فيها.

المصدر:يونيوز