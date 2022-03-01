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موسكو تغلق أجواءها أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى

أعلنت روسيا إغلاق الأجواء أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى.
رمز الخبر: ۶۳۷۴۹
تأريخ النشر: 01 March 2022

جاء الرد الروسي بعد إغلاق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

"يُحظر على أي طائرة تشغلها شركات النقل الجوي الروسية، أو لأي طائرة روسية مسجلة، أو لأي طائرة غير روسية مسجلة مملوكة أو مستأجرة، أو يتحكم فيها أي شخص أو كيان أو هيئة روسية طبيعية أو اعتبارية، للهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد"، كما جاء في الوثيقة.

ومع ذلك، "يجوز للسلطات المختصة أن تأذن للطائرة بالهبوط في إقليم الاتحاد أو الإقلاع منه أو التحليق فوقه إذا قررت السلطات المختصة أن هذا الهبوط أو الإقلاع أو التحليق ضروري لأغراض إنسانية أو لأي غرض آخر ضمن الأغراض المتوافق مع أهداف هذه اللائحة".

وكانت وكالة النقل الجوي الروسية قد قالت في بيان يوم السبت، إن روسيا أغلقت مجالها الجوي في وجه الطائرات القادمة من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك ردًا على الإجراءات غير الودية لسلطات الطيران في تلك الدول.

"في ضوء الإجراءات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، تم فرض قيود على شركات الطيران وشركات الطيران المسجلة في هذه البلدان الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو في 26 فبراير 2022، والتي تتعلق بالرحلات الجوية إلى وجهات روسية ورحلات ترانزيت عبر الأجواء الروسية".

وأشارت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى أنه إجراء تم اتخاذه وفق القانون الدولي. لا يمكن الآن تنفيذ الرحلات الجوية من هذه البلدان إلا بإذن خاص من الوكالة الفيدرالية أو وزارة الخارجية الروسية.

المصدر:يونيوز

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