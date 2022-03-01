بوتين لماكرون: التسوية حول أوكرانيا ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا دون شروط

أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، "الرئيس ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس بوتين اليوم، وحث على الوقف الفوري لإطلاق النار".

وتابع البيان "ماكرون جدد التأكيد لبوتين على مطلب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وأكمل "ماكرون حث بوتين على وقف الهجمات على المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية والطرق بأوكرانيا".

بحسب الرئاسة الفرنسية، فإن بوتين أكد رغبته في التعامل مع المطالب الثلاثة التي قدمها ماكرون.

وقال بوتين لماكرون إن التسوية مع أوكرانيا ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار دون قيد أو شرط، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم ونزع السلاح من الدولة الأوكرانية وضمان الوضع المحايد لأوكرانيا.

المصدر:يونيوز