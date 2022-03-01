البنك المركزي: النظام الروسي للاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيوللينا، أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل بدون أعطال، مشيرةً إلى أن النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس" قادر على العمل كبديل لنظام سويفت.

وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، قالت نبيوللينا: "لقد قمنا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية، لذلك، فهي ستعمل بدون أعطال. لدينا نظام لتبادل الاتصالات بين البنوك "إس بي إف إس"، والذي يمكنه العمل داخل البلاد بديلا لنظام سويفت، ويمكن الانضمام إليه من خارج البلاد".

وأضافت نبيوللينا: "سنتخذ المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية بناءً على التغييرات في الوضع الفعلي، وتقييم المخاطر، في المقام الأول من حيث الظروف الخارجية.. نحن على اتصال دائم بالبنوك ومستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لدعمها".

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي: "من المهم جدًا في الوضع الحالي دعم ليس فقط البنوك، ولكن أيضًا عملائها. المواطنون أيضا والشركات يواجهون وضعًا ماليًا سيئا نتيجة لقيود العقوبات المفروضة".

وأشارت نبيوللينا إلى أن بطاقات نظام الدفع الدولي الصادرة عن البنوك الخاضعة للعقوبات تواصل العمل محليًا كالمعتاد.

وكانت الولايات والمتحدة والغرب قد أعلنوا فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا مع التركيز على قطاعها المالي، اذ أكّد منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنَّ "الاتحاد الأوروبي عازم على عزل روسيا عن نظام سويفت المالي".

كذلك، قرر الاتحاد الاوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ما يعني أن جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة باسم موسكو أو تسطير عليها روسيا لن تتمكن من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق الأراضي الأوروبية.

الى ذلك، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا، شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.

كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.

ويأتي ذلك مع انطلاق المفاوضات بين كييف وموسكو في مقاطعة غوميل البيلاروسية الحدودية مع اوكرانيا، في وقت تواصل فيه القوات الروسية لليوم الخامس على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.

المصدر:يونيوز