النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۷مشاهدات
‍ پ

البنك المركزي: النظام الروسي للاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيوللينا، أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل بدون أعطال، مشيرةً إلى أن النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس" قادر على العمل كبديل لنظام سويفت.
رمز الخبر: ۶۳۷۴۴
تأريخ النشر: 01 March 2022

وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، قالت نبيوللينا: "لقد قمنا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية، لذلك، فهي ستعمل بدون أعطال. لدينا نظام لتبادل الاتصالات بين البنوك "إس بي إف إس"، والذي يمكنه العمل داخل البلاد بديلا لنظام سويفت، ويمكن الانضمام إليه من خارج البلاد".

وأضافت نبيوللينا: "سنتخذ المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية بناءً على التغييرات في الوضع الفعلي، وتقييم المخاطر، في المقام الأول من حيث الظروف الخارجية.. نحن على اتصال دائم بالبنوك ومستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لدعمها".

وأضافت رئيسة البنك المركزي الروسي: "من المهم جدًا في الوضع الحالي دعم ليس فقط البنوك، ولكن أيضًا عملائها. المواطنون أيضا والشركات يواجهون وضعًا ماليًا سيئا نتيجة لقيود العقوبات المفروضة".

وأشارت نبيوللينا إلى أن بطاقات نظام الدفع الدولي الصادرة عن البنوك الخاضعة للعقوبات تواصل العمل محليًا كالمعتاد.

وكانت الولايات والمتحدة والغرب قد أعلنوا فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا مع التركيز على قطاعها المالي، اذ أكّد منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنَّ "الاتحاد الأوروبي عازم على عزل روسيا عن نظام سويفت المالي".

كذلك، قرر الاتحاد الاوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ما يعني أن جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة باسم موسكو أو تسطير عليها روسيا لن تتمكن من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق الأراضي الأوروبية.

الى ذلك، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا، شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.

كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.

ويأتي ذلك مع انطلاق المفاوضات بين كييف وموسكو في مقاطعة غوميل البيلاروسية الحدودية مع اوكرانيا، في وقت تواصل فيه القوات الروسية لليوم الخامس على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
البطش: أدعو الأمة إلى الوحدة والعمل على تحرير بيت المقدس من الإحتلال
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
المالكي: سياسة الكيل بمكيالين شجعت إسرائيل على ارتكاب الجرائم
اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الاوكرانية
موسكو تغلق أجواءها أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى
محاور دخول القوات الروسية الى العاصمة الاوكرانية كييف
المقداد وعلي أصغر خاجي يبحثان في دمشق العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
بوتين لماكرون: التسوية حول أوكرانيا ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا دون شروط
النائب فضل الله: سنخوض الإنتخابات لمواجهة الحملة الأميركية على لبنان
البنك المركزي: النظام الروسي للاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت
وزير الخارجية: لا حرج في المحادثات الروسية - الأوكرانية ولكن لن نستسلم
وزير الثقافة الإيراني يجول في جنوب لبنان
عمدة كييف: القوات الروسية تحاصر العاصمة ولا نستطيع إجلاء المدنيين
ميدينسكي: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستبدأ عند الساعة الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو
البيت الأبيض: الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدًا لروسيا ونحتاج للمزيد من العقوبات على ​موسكو
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو
مندوب اوكرانيا: الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ و"روسيا متعطشة للدماء"
اليوم الخامس للعملية العكسرية .. سيطرة روسية على كامل الأجواء الاوكرانية ومفاوضات مرتقبة
الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)
الجهاد الإسلامي: هناك حملات إعلامية منظمة تستهدف الرموز الوطنية بالضفة
البابا فرنسيس يحث على دعم أوكرانيا
بعد الحرب في أوكرانيا.. هل سينتقم بوتين من حكّام "إسرائيل"؟ ومتى؟
ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف
مندوب روسيا: الدول الغربية لم تحاول تسوية الوضع في أوكرانيا ضمن مجلس الأمن الدولي
البر الرئيسي يسجل 87 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا