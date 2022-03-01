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بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بعد العقوبات الغربية على روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب"، بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين الروس اليوم الاثنين بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.
رمز الخبر: ۶۳۷۳۹
تأريخ النشر: 01 March 2022

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اجتماعا حكوميا حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، والتي شملت البنك المركزي الروسي.

وفي بداية الاجتماع، دعا الرئيس الروسي لمناقشة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد روسيا، واصفا الغرب بأنه "إمبراطورية الكذب".

وقال بوتين: "لقد دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي، هذه إمبراطورية الأكاذيب، التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا".

واضاف "ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا".

ووفقا للمتحدت باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الرئيس الروسي أوعز للحكومة الروسية للإبقاء على جميع معدلات الفائدة في القروض الممنوحة كما هي، أي أن القروض التي تم منحها قبل 28 شباط/فبراير 2022 لن يتم تعديل معدل الفائدة عليها".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية "الشديدة".

وقرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل. وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.

المصدر:يونيوز

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