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سعيد أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: كل الحريات مضمونة في تونس بنص الدستور

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 تموز/يوليو 2021، "كانت انطلاقا من قناعة بأن المقصد من وضع الدستور والتشريعات هو تحقيق حقوق الانسان في الفعل والواقع وليس في النصوص".
رمز الخبر: ۶۳۷۳۷
تأريخ النشر: 01 March 2022

وأضاف سعيد في كلمة ألقاها عبر الفيديو، بمناسبة الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن "ما يشاع عند البعض من أن هذه التدابير هي وسيلة لنكران بعض الحقوق هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع اطلاقا".

واعتبر أن "حرية الصحافة مضمونة وحرية التنقل مضمونة والحريات كلها مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها"، وفق ما اوردت الرئاسة التونسية في كلمته.

وتابع سعيد "نحن نسعى في تونس لتحقيق دولة القانون بل أكثر من ذلك مجتمع القانون حيث يشعر كل مواطن أنه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع"، حسب قوله.

وفي سياق آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل وهو ما يتم العمل على تحقيقه، قائلا: "لا فائدة من النصوص اذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة..".

واوضح سعيد أن "العالم يمرّ في القرن الجديد بأوضاع بالغة التعقيد وبتحديات غير مسبوقة لم تعرفها الانسانية من قبل وخاصة الجائحة التي لم تستثن أي انسان في العالم، وأن الحل أمام هذه التحديات لا يكون إلا على مستوى عالمي..".

المصدر:يونيوز

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