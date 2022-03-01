وزير الداخلية يشيد بنجاح التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 91"

أشاد وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بنجاح التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 91".

ونشر عبد العزيز مقطعا يظهر مقتطفات من التمرين، معلقا عليه بالقول: "بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، نُفذ التمرين التعبوي وطن 91 بنجاح، مبرزا كفاءة رجال أمننا، وجاهزيتهم العالية لحفظ أمن الوطن".

وكان وزير الداخلية السعودي قد رعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 91"، الذي شاركت فيه القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بمساندة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

جدير بالذكر، ان السعودية تقود حربا منذ سنوات على اليمن، مع عدة دول عربية ابرزهم الامارات، بدعم امريكي، وسط صمت أممي ودولي على الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الاطفال والنساء الأبرياء في اليمن.

المصدر:يونيوز