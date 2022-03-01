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تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية

مع تواصل العملية الروسية في أوكرانيا لليوم الخامس على التوالي، تجدد القصف الصاروخي على مدينة خاركييف ثاني أكبر مدينة في اوكرانيا بعد كييف.
رمز الخبر: ۶۳۷۳۲
تأريخ النشر: 01 March 2022

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، أنه تم سماع انفجارات صباحًا في العاصمة كييف وفي مدينة خاركييف.

وأبلغت وزارة الدفاع الروسية، سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن وبحرية، متهمة السلطات الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج.

وأضافت في بيان نشره المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، أنه "بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة عبر طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".

يأتي ذلك، فيما أعلنت العاصمة حالة تأهب قصوى اليوم، وسط دعوات للسكان في بعض مدن شمال وشرق كييف للنزول إلى الملاجئ.

وكان عمدة العاصمة، فيتالي كليتشكو، أكد مساء أمس الأحد، أن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة.

كما نبه إلى أنه لا توجد خطط لإجلاء المدنيين إذا تمكن الروس من السيطرة على كييف، لاسيما أن كل الطرق مسدودة.

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 شباط/فبراير الحالي، عملية عسكرية روسية أتت بعد أيام على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي اوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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