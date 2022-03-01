ميدينسكي: المفاوضات الروسية الأوكرانية ستبدأ عند الساعة الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو

أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش، أي الساعة الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت موسكو.

وقال ميدينسكي لهذا الشأن: "وردت الآن معلومات تفيد بأن الوفد الأوكراني للمفاوضات مع روسيا من المنتظر أن يصل في غضون ساعة ونصف إلى ساعتين، ونحن مستعدون للمفاوضات فور وصولهم".

وشدد على أن الجانب الروسي ينتظر "بصبر وهدوء" الوفد الأوكراني، وأضاف: "نحن في بيلاروس منذ 24 ساعة. ومنذ مساء أمس، كنا في المكان المتفق عليه مع أوكرانيا. للأسف، تم تأجيل وصول الوفد الأوكراني عدة مرات بسبب صعوبة الخدمات اللوجستية",

وأشار إلى أن الوفد الأوكراني في المحادثات سيكون ممثلًا على مستوى رفيع إلى حد ما.

وقالت النائبة ييفينيا كرافتشوك، اليوم الاثنين، إن الوفد الأوكراني إستقل طائرة هليكوبتر بولندية إلى مكان المفاوضات مع روسيا في بيلاروسيا، وستبدأ المحادثات في غضون ساعة ونصف الساعة.

وأضافت كرافتشوك في تصريح صحفي: "بالنسبة للمفاوضات، أعتقد أنها ستبدأ في غضون ساعة ونصف"، مضيفةً أن هذا الالتفاف سمح لكييف بسحب قوات إضافية، لا سيما إلى المراكز الإقليمية.

وكان قد وصل صباح اليوم، الوفد الأوكراني إلى بيلاروس، وذلك لبدء المفاوضات مع الجانب الروسي.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وكان الرئيس البيلاروسي قد طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد المهلة بعد اتصاله بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي وافق على بدء مفاوضات وأرسل وفدًا إلى بيلاروسيا.

وبالإضافة إلى ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، يضم الوفد الروسي الذي وصل إلى بيلاروس أمس الأحد، مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية، والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف، ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.

في غضون ذلك، تواصل القوات الروسية لليوم الخامس على التوالي، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز