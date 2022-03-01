وزير الخارجية: لا حرج في المحادثات الروسية - الأوكرانية ولكن لن نستسلم

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على أهمية "عزل روسيا اقتصاديًا بشكل كامل".

وأضاف كوليبا في تصريحات له، أمس الاحد، أن "بيلاروس ستواجه عواقب إذا سمحت باستخدام أرضها أو شعبها في العمليات الخاصة الروسية".

وتحدث الوزير الأوكراني عن المحادثات الروسية الأوكرانية، قائلاً: "لا حرج في المحادثات على هذا النحو. وإذا أسفرت المحادثات عن سلام ونهاية للحرب، فيجب الترحيب بذلك. لكنني أريد أن أوضح ذلك، لن نستسلم. نحن لن نستسلم".

وأوضح أن الوفد الأوكراني سيستمع إلى روسيا ويقول كل ما تفكر فيه كييف بشأن هذه الحرب وأفعال روسيا.

وفي وقت سابق، أكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن وفدا من كييف سيلتقي مع الوفد الروسي على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات دون شروط مسبقة، لبحث إمكانية التوصل لحل للأزمة الأوكرانية الراهنة.

وأعرب الرئيس زيلينسكي في بيان له، عن شكوكه حيال جدوى مفاوضات السلام مع روسيا ، وقال "لا أعتقد بتحقيق نتيجة لهذا الاجتماع، لكن لنحاول".

وتواصل القوات الروسية لليوم الخامس على التوالي، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز