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ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف

قال حلف "الناتو" إنه لا يعتبر روسيا تهديداً حتمياً، وإن كانت تصرفاتها أصبحت "أكثر عدائية"، ويعد بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة لـ"تتمكن من الدفاع عن نفسها".
رمز الخبر: ۶۳۷۲۵
تأريخ النشر: 28 February 2022

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع في الجيش الروسي إلى وضع خاص، يدل على خطورة الموقف.

وفي حديث إلى شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الاحد، قال ستولتنبرغ إن "التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة”، وتابع “الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات”.

وأضاف ستولتنبرغ: "نثق تمامًا في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوفق في مسألة التفاوض في منطقة غوميل في بيلاروس مع الجانب الروسي"، وأعلن "طالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في محادثاتها مع الأوكرانيين".

وتابع أن "الحلف سيكثّف إرسال شحنات الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات، وكذلك الذخيرة إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "الناتو لا يعتبر روسيا تهديداً حتمياً، وإن كانت تصرفاتها أصبحت أكثر عدائية".

وأشار إلى أن "الناتو" لا يزال يدعم تطلع أوكرانيا إلى أن تصبح عضوا، لكن لا يمكن اتخاذ القرار إلا بتوافق جميع الدول الثلاثين. وشدد كذلك على أنه يتعين على روسيا أن تضع في اعتبارها أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير ما إذا كانت تريد الانضمام إلى الكتلة أم لا.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوامر للقيادة العسكرية بوضع ​قوات الردع النووي​ في "حالة التأهب القصوى"، كما طلب من قائد القوات الروسية المسلحة، فاليري غيراسيموف، وضع القوات بحالة الطوارئ العسكرية.

ولفت بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، إلى أن الغرب "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف ​الناتو​ بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر:يونيوز

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