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مجلس الأمن الدولي يؤيد عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأحد، قرارًا بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة”، اليوم الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الــ193 موقفًا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۷۲۴
تأريخ النشر: 28 February 2022

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة والبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت. ولا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء الى حق النقض (فيتو) في حال كهذه.

ويستند هذا الاجراء الى آلية تعود الى العام 1950 عنوانها “الاتحاد لحفظ السلام”، ويشكل هزيمة كبرى لروسيا على الساحة الدبلوماسية الدولية كونه لا يجيز لأي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن اللجوء الى الفيتو.

ولجأت موسكو الجمعة الى حق النقض لتعطيل قرار طرحته الولايات المتحدة والبانيا، يندد بالعملية العسكرية الروسية ويطالب بالانسحاب الفوري من اوكرانيا.

وجاء في نص القرار: "بالنظر الى أن غياب الاجماع بين اعضائه الدائمين الجمعة، منعه من ممارسة مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، قرر مجلس الأمن الدعوة الى جلسة طارئة للجمعية العامة".

وهذه الجلسة مقررة في الساعة العاشرة (15,00 ت غ) وسيفتتحها رئيس الجمعية العامة والأمين العام للامم المتحدة على أن تستمر طوال اليوم على الاقل.

وتواصل القوات الروسية لليوم الخامس على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز

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