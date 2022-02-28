وزير الثقافة الإيراني يجول في جنوب لبنان

جال وزير الثقافة والإرشاد الايراني مهدي اسماعيلي في جنوب لبنان، وزار حديقة مارون الراس ومعلم مليتا.

من أقرب النقاط المطلة على فلسطين المحتلة في بلدة مارون الراس ألقى وزير الثقافة والإرشاد في الجمهورية الاسلامية مهدي اسماعيلي السلام على الاراضي التي تحررت من سطوة الإحتلال بدماء شهدائها.

اسماعيلي الذي جال في حديقة مارون الراس برفقة مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر ووفد ضم السفير الإيراني في بيروت وفعاليات المنطقة، أدى الصلاة في مسجد الحديقة الذي بني على هيئة المسجد الأقصى.

وزار اسماعيلي ضريح العلامة المحقق الراحل السيد جعفر مرتضى في بلدة عيتا الجبل، واطلع على المخطط الهندسي للمجمع الثقافي الذي سيُبنى في المكان ليحفظ ويضم مكتبة العلامة الراحل ومرقده ومسجداً وأقساماً عدة، وتسلم درعاً تقديرياً من لجنة المشروع.

بعدها انتقل الوفد إلى إقليم التفاح حيث معلم مليتا للسياحة الجهادية، فشاهد عرضاً مصوراً لأبرز محطات المقاومة الإسلامية في لبنان ومراحل إنشاء المعلم، ثم جال فيه وتعرف على مساراته وزواياه وما تحتويه من أعتدة استخدمها المقاومون أو صنعوها وطوروها، مع بقايا هزائم جيش الإحتلال الخائب والذليل.

المصدر:يونيوز