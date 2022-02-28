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البيت الأبيض: الناتو وواشنطن لا يشكلان تهديدًا لروسيا ونحتاج للمزيد من العقوبات على ​موسكو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن توجيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برفع حالة تأهب قوات الردع الروسية، جاء بناء على "تهديدات لا وجود لها"، مؤكدًا أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يشكلان تهديدًا لروسيا.
رمز الخبر: ۶۳۷۱۹
تأريخ النشر: 28 February 2022

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الأميركية إن "روسيا لم تكن أبدًا تحت تهديد الناتو من جانب أوكرانيا".

وأضافت: "هذا نمط السلوك الذي نراه من جانب الرئيس بوتين طوال هذا الصراع، وهو خلق تهديدات لا وجود لها لتبرير المزيد من العدوان"، مشيرةً إلى أن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لا يزال مطروحًا، لكن الولايات المتحدة ترغب في تقليل عواقب تلك العقوبات على الاقتصاد العالمي.

وأكد ساكي "أننا نحتاج للمزيد من العقوبات على ​روسيا​، ويجب أن تعلن الدول تأييدها ل​أوكرانيا​ بدل الوقوف على الحياد"، لافتةً الى اننا "منفتحين على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وقد فرضنا عقوبات على نحو 80% من المصارف والقطاع المالي في روسيا"، موضحةً أن "عقوبات أمس على روسيا، جعلت مرتبتها في المجتمع الدولي مساوية لمرتبة إيران".

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوامر للقيادة العسكرية بوضع ​قوات الردع النووي​ في "حالة التأهب القصوى"، كما طلب من قائد القوات الروسية المسلحة، فاليري غيراسيموف، وضع القوات بحالة الطوارئ العسكرية.

ولفت بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، إلى أن الغرب "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف ​الناتو​ بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر:يونيوز

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