عمدة كييف: القوات الروسية تحاصر العاصمة ولا نستطيع إجلاء المدنيين

أكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، أن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة.

أكد عمدة العاصمة الاوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، أن القوات الروسية تحاصر العاصمة ولا نستطيع إجلاء المدنيين.

وأضاف كليتشكو في مقابلة صحفية، أن العاصمة الأوكرانية على حافة كارثة إنسانية، مؤكدا أنه تم تدمير البنية التحتية لتوصيل الطعام والأدوية، وقال: "لدينا ماء وكهرباء حتى الآن ولكن قد تنقطع الخدمات قريبًا".

وتابع قائلًا إنه ومع بدء العملية العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي، أغلقت متاجر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون، وحول نظام مترو الأنفاق الشهير في محطاته إلى ملاجئ من القنابل.

وأوضح أيضاً أن حظر التجول كان أمر به قد بدء عند غروب الشمس يوم السبت ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 8 صباحا على الأقل من يوم الاثنين.

كذلك أشار إلى أن قدرة المدينة على سد النقص في مخزون الغذاء والدواء المتناقص، تقل مع مرور الوقت، مؤكدا أن العاصمة باتت على شفا كارثة إنسانية.

ولفت إلى أن الكهرباء والماء والتدفئة مازالوا متوفرين في المنازل، لكن البنية التحتية دمرت لتوصيلهم.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز