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المفوضية الأوروبية تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وتجميد أصول المركزي الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي قرر الأحد، تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وفرض عقوبات على الواردات من بيلاروسيا.
رمز الخبر: ۶۳۷۱۶
تأريخ النشر: 28 February 2022

وأوضحت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل اليوم الاحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، لافتة إلى أن التكتل سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا.

كما أعلنت فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا عبر حظر صادرات "القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية" لنظام مينسك، "المتواطئ" في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ. وتستهدف العقوبات أيضاً المسؤولين البيلاروسيين "الذين ساعدوا روسيا" في هجومها على أوكرانيا.

الى ذلك، قالت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحظر بث قناتي RT و"سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين: "سنحظر الذراع الإعلامي للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

واليوم الأحد، أفادت وكالات أجنبية بأنّ حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو ستشمل حظر رحلات طائراتها فوق الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وصرّحت وكالة "نوفوستي" بأن إيرلندا والنمسا تعتزمان إغلاق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية، كما قررت الدنمارك وآيسلندا إغلاق مجالهما الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

وأعلنت فرنسا إغلاق مجالها الجوي أمام "الطائرات وشركات الطيران الروسية"، وفق وزير النقل الفرنسي. وتعتزم ألمانيا أيضاً إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة النقل الألمانية.

وكانت روسيا قد أعلنت، في اليومين الماضيين، إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الطيران التشيكيّة والبولنديّة والبلغاريّة، كما منعت الطائرات البريطانية من التحليق في مجالها الجوي، وذلك بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية "أيروفلوت".

من جانبها، أكدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل حول القيود المفروضة على البنوك الروسية، لافتة إلى استعدادها للامتثال للتعليمات.

وقالت الجمعية إنها "تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال للتعليمات القانونية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل "بنوك روسية معينة" عن نظام "سويفت".

وقال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، إن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.

ولم يحدد البيان البنوك الروسية المستهدفة بالقرار.

المصدر:يونيوز

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