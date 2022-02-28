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الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

أعلن قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي، حسين السماحي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع).
رمز الخبر: ۶۳۷۱۵
تأريخ النشر: 28 February 2022

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المعاون التنفيذي لرئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، نعمة الكوفي، وعدد من قيادات الحشد، اليوم الاحد، قال السماحي انه "تم اعداد الخطة الأمنية والخدمية لإنجاح زيارة الامام الكاظم عليه السلام بمشاركة جميع المعاونيات والمديرات والجهات الساندة والخدمية في الحشد الشعبي"، لافتًا الى ان "الحشد الشعبي بدأ بتفويج الزائرين عكسيا من مدينة الكاظمية المقدسة الى مناطقهم في المحافظات الأخرى".

وأضاف السماحي ان "للحشد الشعبي نصيبًا أكبر في تأمين زيارة الامام الكاظم عليه السلام اذ شارك بخمسة ألوية وخمسة أفواج لتأمين الزيارة على مستوى المديريات والمعاونيات والصنوف الساندة والخدمية منها (مفارز مكافحة المتفجرات و معاونية الاستخبارات والأمن والاعلام والطبابة والميرة والجهد الهندسي)"، مشيرًا الى انه "حسب الاحصائيات بلغت اعداد الزائرين الوافدين 9 مليون زائر من المحافظات الأخرى".

وتابع قائلاً ان "قطعات الحشد الشعبي انتشرت في اطراف محافظة بغداد وداخل مدينة الكاظمية المقدسة وكان لهم دور كبير في التفتيش والتأمين ضمن الخطوط الأمنية الأولى والثانوية لتأمين وسلامة الزائرين”، مبينا ان “الحشد الشعبي شارك أيضا ب200 عنصر نسوي لتفتيش النساء".

وثمن السماحي "الجهود التي بذلت من قبل مديريات ومعاونيات الحشد الشعبي التي اثمرت بإنجاح الزيارة المليونية الى جانب الاجهزة الامنية والخدمية الاخرى".

من جانبه، أكد مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، ان هندسة الحشد والميرة والطبابة وبقية تشكيلات الحشد الشعبي حضروا بزيارة الإمام الكاظم بعشرة اضعاف في هذا العام عن العام السابق.

وقال الكوفي في المؤتمر ان "الحشد الشعبي نسق مع جميع الأجهزة الأمنية المشاركة بالزيارة لإنجاح الخطط الأمنية والخروج بأفضل نتائج من حيث تأمين الزائرين وخدمتهم".

ويحيي ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، وسط إجراءات ادارية وأمنية لتأمين انسيابية وصول الزوار الى المرقد المقدس في مدينة الكاظمية في بغداد.

المصدر:يونيوز

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