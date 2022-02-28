البابا فرنسيس يحث على دعم أوكرانيا

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا وقال إنه يجب ألا يتوهم من يشعلون الحروب أن الله يقف معهم.

جدّد رأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، الدعوة لتحديد يوم 2 آذار/مارس المقبل، يومًا للصلاة والصوم من أجل السلام فى أوكرانيا.

وفي كلمة له للمحتشدين في ساحة القديس بطرس، اليوم الاحد، دعا البابا فرنسيس إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا وقال إنه يجب ألا يتوهم من يشعلون الحروب أن الله يقف معهم.

وأضاف البابا فرنسيس، أن من يصنع الحروب "نسى الإنسانية"، معربًا عن حزنه الشديد وعن أن "قلبه محطم" إزاء الحرب فى أوكرانيا، حسبما قالت وكالة "آكي" الإيطالية.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز