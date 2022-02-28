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استمرار تدفق آلاف الهاربين من العملية العسكرية الروسية الى مدينة لفيف غربي البلاد

يستمر تدفق آلاف المدنيين في أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة، في حين اتخذ المئات محطات قطارات الأنفاق والطوابق السفلية للمباني كملاجئ ليلية للاحتماء من الهجمات المتواصلة على اوكرانيا منذ أربعة أيام على التوالي.
رمز الخبر: ۶۳۷۰۸
تأريخ النشر: 27 February 2022

وتحظر السلطات الأوكرانية على الرجال في سن القتال مغادرة البلاد.

ومنذ الخميس الماضي، يستمر تدفق الهاربين من أوكرانيا عبر حدودها الغربية الى بولندا، حيث تعيش أكبر جالية أوكرانية في المنطقة يبلغ تعدادها نحو مليون شخص.

واستقبلت بولندا في غضون يومين حوالي 100 ألف أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

وأفاد نائب وزير الداخلية البولندي باول زيفرناكرفي مؤتمر صحفي، بأن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، من بينهم تسعة آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح أمس السبت. وأكد رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن يوم الجمعة وحده شهد عبور قرابة 50 ألف شخص إلى بولندا.

وخصصت الحكومة البولندية 9 مراكز استقبال للاجئين أقيمت على طول الحدود، وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكانا للاستراحة ومعلومات ضرورية، كما خصصت 70 ألف سرير في المستشفيات لجرحى الحرب وأعدت قطارا لنقل الجرحى من أوكرانيا، بالاضافة الى تقديمها مساعدات لإجلاء مواطني الدول الأخرى.

وأمس، أعلنت وزارة النقل الأوكرانية عن تنظيم رحلات بالقطارات لإجلاء المواطنين من العاصمة كييف إلى غربي أوكرانيا، فيما توجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من عديد المدن إلى مدينة لفيف غربي البلاد ومنها إلى بولندا، وقدرت السلطات ساعات الانتظار عند المعابر الحدودية بين 6 ساعات و12 ساعة.

وتشهد حدود الاتحاد الاوروبي تجمعا كبيرا لآلاف الاوكرانيين على أمل دخول بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز

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