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طوكيو تعلن انضمامها إلى عقوبات ضد بوتين والقيادة الروسية

قال رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن طوكيو ستفرض عقوبات ضد القيادة الروسية، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، في خطوة شبيهة بالعقوبات الغربية.
رمز الخبر: ۶۳۷۰۷
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقال كيشيدا في تصريحات صحفية اليوم الاحد: "لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الحفاظ على العلاقات مع روسيا كما كان الحال من قبل. ومن وجهة النظر هذه، قررت اليابان فرض عقوبات مثل تجميد الأصول على ممثلي السلطات الروسية، بما في ذلك الرئيس بوتين".

وأضاف أن اليابان ستنضم إلى الدول الغربية في قضية فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" الدولي بين البنوك.

وتابع كيشيدا قائلًا إن "بيانا صدر صباح اليوم عن دول غربية يقول إنه سيتم اتخاذ إجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي، بما في ذلك عزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت، وستنضم اليابان إلى هذه الجهود".

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز

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