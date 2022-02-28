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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة محظورة دوليا في ضواحي كييف

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية أقدمت في محاولة يائسة لصد هجوم القوات الروسية، في ضواحي كييف، على استخدام ذخائر الفوسفور، المحظورة دوليا.
رمز الخبر: ۶۳۷۰۶
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقال كوناشينكوف في احاطة صحفية اليوم الاحد، إن "وحدات القوات الأوكرانية بعدما يئست من صد هجوم مجموعات القوات المسلحة الروسية، بدأت تستخدم بكثافة ذخائر الفوسفور في ضواحي كييف بالقرب من مطار جوستوميل". وتابع قائلا: استخدام هذه الذخائر محظورة بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة غير الإنسانية لعام 1980".

وأضاف كوناشينكوف أن عناصر جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية وصلت من مدينة لفيف قامت بعمليات ترهيب للمدنيين في ماريوبول، مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع المدرعات والمدفعية داخل المناطق السكنية، مستخدمين السكان المحليين كدروع بشرية.

وسبق أن ناشدت وزارة الدفاع الروسية، المواطنين الأوكرانيين، بمطالبة السلطات في كييف، بإزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من على منازلهم وإبعادها عن المناطق المدنية، معتبرة أن هذه الأساليب هي نفسها التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز

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