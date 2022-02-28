متظاهرون ينددون بزيارة الرئيس الصهيوني الى تركيا الشهر المقبل

خرج مئات الاتراك في عدد من المناطق اليوم الاحد، في تظاهرات منددة بزيارة رئيس الكيان الاحتلال الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى البلاد الشهر المقبل.

ورفع المتظاهرون الاعلام التركية والفلسطينية الى جانب صور للقادة الشهداء السيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية والشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.

ورددوا شعارات تندد بزيارة الرئيس الصهيوني وتؤكد رفضهم لاستقبال القتلة والمحتلين على ارضهم.

وأكد هرتسوغ، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى تركيا، الشهر المقبل، حيث سيلتقي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وقال هرتسوغ، في خطاب خلال "مؤتمر إسرائيل للمناخ" الذي تنظمه صحيفة "هآرتس" والجامعة العبرية في القدس المحتلة، إنه "سأزور الشهر المقبل جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسألتقي مع زعمائها".

وصرح الرئيس اردوغان الشهر الماضي بأن الرئيس هرتسوغ من المتوقع أن يزور تركيا، وأضاف أن زيارته من الممكن أن تفتح صفحة جديدة بالعلاقات التركية-الاسرائيلية وقال :"أيضًا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت يوجد موقف ايجابي" وشدد على استعداد حكومة كيان الاحتلال تطبيع العلاقات مع تركيا.

المصدر:يونيوز