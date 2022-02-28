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حزب الله: على الأدوات الأمريكية في لبنان أن تتعظ مما حصل في أوكرانيا

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن المقاومة استطاعت أن تعاظم من قدراتها العسكرية كمّاً ونوعاً حتى أصبحنا اليوم في أقوى مراحل المقاومة، وإن مسيّرة حسان مفاجأة ليست في زمن المفاجآت فكيف بهم إذا كان زمن المفاجآت”.
رمز الخبر: ۶۳۷۰۴
تأريخ النشر: 27 February 2022

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني لوالد الشهيد عباس بجيجي المرحوم محمحود بجيجي أقيم في حسينية بلدة مشغرة بحضور لفيف من العلماء وفاعليات من المنطقة وحشد من الأهالي، أضاف الشيخ قاووق إن “العدو الإسرائيلي بات يدرك اليوم أن أكثر ما يهدد الكيان الإسرائيلي في المنطقة من أقصاها إلى أقصاها هو قوة حزب الله في لبنان، مسيرة حسان استطاعت بضربة واحدة وتحليق واحد فوق شمال فلسطين أن تعيد الكيان الإسرائيلي إلى الوراء عشرين عاماً”.

وتابع الشيخ قاووق إن “الذين خانوا الوطن في العام 82 وقاتلوا جنباً إلى جنب مع العدو الإسرائيلي، طبيعي أن ينزعجوا من أي نصر للمقاومة، وهم لا زالوا كما كانوا في موقع تبني الأهداف الإسرائيلية، وحسناً فعل العدو الإسرائيلي أنه في الأيام الماضية أعلن جهارا عن دعمه لخصوم حزب الله في الإنتخابات النيابية القادمة، العدو الإسرائيلي عندما يراهن على أدوات السفارات يفضحهم، وعندما تجاهر أدوات السفارات بأن برنامجها الإنتخابي هو إستهداف المقاومة أولاً وثانياً وعاشراً، فهذا وفّر علينا الكثير من الشرح والتوضيح لأنه كشف حقيقة نواياهم”.

الشيخ قاووق قال “نحن واثقون تماماً من أنّ الإنتخابات القادمة ستشهد مجدداً تأييداً واسعاً ورسالةً واضحةً في تجديد العهد والولاء والتأييد للمقاومة، أما أدوات السفارات وعرب التطبيع فلينظروا ماذا يحصل في أوكرانيا، الأحداث في أوكرانيا عبرة لعرب التطبيع وأدوات السفارات، أنظروا ماذا حلّ بالرئيس الأوكراني، حرضه الأمريكان وورطوه وتركوه يتيما وحيدا ذليلا والأحداث في أوكرانيا غيّرت معادلات دولية ستترك آثارها ونتائجها على المنطقة”.

وختم الشيخ قاووق ناصحاً “على الأدوات الأمريكية في لبنان أن يتعظوا مما حصل في أوكرانيا، إتعظوا فأمريكا تحرضكم وتورطكم وتتركم، فلا تسمعوا لوساوس الشيطان الأمريكي، هذه أفضل نصيحة قبل موسم الإنتخابات، لأن الواجب الوطني يفرض علينا بعد الإنتخابات أن نعطي أولويّة لتحرير لبنان من الوصايات الأمريكية والسعودية لإفشال مشروع الفتنة الأمريكي والذي يسوّق له أدوات السفارات”.

المصدر:يونيوز

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