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النائب فضل الله: أمريكا هي السبب بما يصيب أوكرانيا وعلينا الانتباه إلى مخاطر تدخلها في لبنان

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الإدارة الأميركية تتحمَّل مسؤولية كبيرة عمَّا يصيب الشعب الأوكراني، ولم تجد ما تقدمه له سوى استعدادها لإجلاء رئيسه إلى خارج البلاد، أو تشجيع الدول على استقبال اللاجئين.
رمز الخبر: ۶۳۷۰۲
تأريخ النشر: 27 February 2022

وفي لقاء حواري شعبي في قاعة كنيسة صفد البطيخ بحضور خوري الرعية الأب سعيد انطونيوس وإمام البلدة الشيخ طليع زين الدين وجمع من فعاليات البلدة، قال النائب فضل الله "في كل مكان تدخلت فيه الولايات المتحدة حلَّت الويلات على الشعوب، ولذلك علينا أن ننتبه دائما إلى مخاطر التدخل الأميركي في لبنان، ونحافظ على سلمنا الأهلي وعيشنا الواحد".

وأضاف "هناك من لا يعرف الفرق بين الموقف الرسمي من أي قضية داخلية أو خارجيَّة، وموقف القوى السياسية، ويخلط بينهما، فالموقف الرسمي يعبِّر عن الدولة ويلزمها بتبعات، ومن يُقرِّره هو الحكومة مجتمعة".

وتابع "لأنَّ لبنان الرسمي على علاقة مع روسيا وأوكرانيا كان الموقف منهما يحتاج إلى دراسة متأنية داخل الحكومة وفق الأصول، وأن يعتمد لغة ديبلوماسية تُبقي لبنان قادرًا على التعاطي مع الطرفين، بل وحتى القيام بمبادرات إيجابية على المستويات السياسية والإنسانية، ولا يتورط بما صدر من لغة حادة لم يصل إليها أي بيان عربي في موقف يتم توظيفه لجعله جزءًا من الإصطفافات العالمية بمصالحها المتشعبة، تُعرض علاقاته الرسمية ومصالح شعبه لأضرار هو بالغنى عنها".

المصدر:يونيوز

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