طهران: لن نقبل أي مهلة نهائية يحددها الغرب في فيينا ويجب إغلاق ملف الإدعاءات السياسية ضدنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطیب زاده إن "زيارة (رئیس الوفد الإیراني المفاوض) علي باقري كني لطهران هي زیارة عادية مثل الزیارات الأخرى التي تمت حتى الآن والغرض منها هو التشاور وتلقي التعليمات للعودة إلى فيينا".

وفي تصريحات صحفية اليوم الاحد، أوضح خطيب زاده: "أجبنا على الأسئلة أو المزاعم السياسية التي طرحتها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن بعض الإجراءات التي اتخذتها إیران ويجب إغلاق هذا الملف.

وأضاف خطيب زادة أن إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إیران ضروري مؤکدًا أن طهران لا تقبل أي موعد نهائي يحدده الغرب لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ویغادر كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني لیلة الاحد طهران متوجهًا الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1 للتوصل الی اتفاق.

ووصلت مفاوضات فیننا إلى منعطف حاسم ويقترب المفاوضون من التوصل الى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى وقد حان الوقت لأن يتخذ الغرب القرارات اللازمة.

وفي السياق، كان قد اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في حسابه بموقع تويتر امس السبت الى مباحثاته الهاتفية مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل وكتب، “إننا ندرس الان نص الاتفاقية بجدية”.

وتابع الوزير الايراني: “يواصل زميلي علي باقري بدوره، المشاورات والاتصالات مع مورا، والجميع يبذل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق جيد؛ وقد ابلغنا الجانب الاخر ان لدينا خطوط حمراء”.

المصدر:يونيوز