الجهاد الاسلامي: الاعتداء على الشيخ خضر عدنان جريمة تستهدف المقاومة بالضفة

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل، ان جريمة استهداف الاسير المحرر الشيخ خضر عدنان، لا يمكن ان تمر مرور الكرام، مشيرًا الى أن هذه الجريمة استهدفت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وإسكات صوت الحق والمقاومة التي يتزعمها الشيخ عدنان.

وأضاف المدلل في تصريحات لوكالة يونيوز، أننا واثقون بأن هذه الجريمة لن تكسر إرادة الشيخ خضر عدنان ولن توقف المقاومة في الضفة الغربية بالعكس تمامًا، هي ستزيد الشيخ عدنان والمقاومة هناك اشتعالاً في وجه الاحتلال الصهيوني ونطالب السلطة الفلسطينية بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة المستنكرة فلسطينيًا.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان قد نجا من محاولة اغتيال بعد أن قام مسلح من نابلس يقود سيارة أطلق عليه الرصاص وبالقرب من شقيق الشهيد القائد الشيشاني خلال تواجده في نابلس.

وطالب عدنان الفصائل الوطنية والاسلامية في مدنية نابلس ونخبها بضرورة حمايته، مضيفاً: "اذا قضيت شهيدا فلا اريد أن يقول حاولنا، من يريد فليصدر موقف من هذا الرصاص الذي أٌطلق علينا".