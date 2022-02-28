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وزارة الدفاع: تدمير 1067 هدفا عسكريا في أوكرانيا وسنحاسب المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف 1067 هدفا تابعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۶۹۶
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "منذ بدء العملية العسكرية قامت القوات الروسية بتدمير 1067 هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 منظومة دفاع جوي من طراز "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا" بالإضافة إلى 56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون. وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية دمرت خلال عمليات اليوم 7 أنظمة مضادة للصواريخ و3 مسيرات من طراز "بيرقدار" التركية.

وأكد كوناشينكوف أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية، أقل بكثير من الخسائر التي تكبدها القوميون والقوات الأوكرانية. وقال "العسكريون الروس يظهرون شجاعة وبطولة في تنفيذ المهام القتالية للعملية العسكرية الخاصة. للأسف هناك قتلى وجرحى من رفاقنا، لكن خسائرنا أقل بكثير من خسائر القوميين الذين تم تدميرهم، وكذلك أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

وتعهدت وزارة الدفاع الروسية، بإيجاد ومعاقبة النازيين الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب عدد قليل من الأسرى الروس في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية "نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدمه النازيون الألمان وأتباعهم من رجال الشرطة خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف "أود التأكيد على أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع النازيين الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها.. هذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".

المصدر:يونيوز

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