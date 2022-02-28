افتتاح معرض الأمن والسلامة "ساس اكسبو 2022" في مدينة المعارض بدمشق

ويطرح المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة خدمات ومنتجات تتعلق بالأمن السيبراني وأنظمة التحكم في الوصول والأنظمة الأمنية الالكترونية وأحدث تقنيات الكاميرات والمراقبة والسلامة من الحرائق والأمن المادي بكل أنواعها وإنذارات الدخلاء والأبواب والأقفال الالكترونية وغيرها.

ويرافق المعرض الذي يستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري محاضرات وورشات عمل تخصصية في مجالات أمن وتكنولوجيا المعلومات وعروض لطرق الوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث بمشاركة خبراء وباحثين مختصين بهذه المجالات، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساء والمواصلات مؤمنة إلى مدينة المعارض مجاناً انطلاقاً من أمام المتحف الوطني بدمشق.

المصدر:يونيوز