دمشق وبيروت يبحثان تأمين عودة ميسرة وآمنة للمهجرين السوريين في لبنان

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، في دمشق، مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والوفد المرافق، الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتأمين عودة ميسرة وآمنة للمهجرين السوريين في لبنان، وما تقوم به الحكومة السورية لتأمين كل احتياجاتهم ومستلزمات عيشهم في مناطقهم.

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، في دمشق، مع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والوفد، المرافق الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتأمين عودة ميسرة وآمنة للمهجرين السوريين في لبنان، وما تقوم به الحكومة السورية لتأمين كل احتياجاتهم ومستلزمات عيشهم في مناطقهم.

وأشار مخلوف في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إلى أنه أطلع الوزير اللبناني على الأعمال التي قامت بها الدولة السورية من أجل تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى وطنهم، منها مراسيم العفو التي صدرت وتأجيل خدمة العلم لمدة ستة أشهر للعائدين، واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، وتسجيل الولادات الجديدة في سوريا وتوفير خدمات النقل والطبابة، وكل ما يلزم لإيصالهم إلى مناطق إقامتهم ودعمهم بمشاريع لتمكين سبل عيش كريم.

من جهته، قال الوزير اللبناني "نسعى مع سوريا إلى تعزيز التعاون لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة لدى الجانبين للإسراع بعودة اللاجئين السوريين وتأمين حياة كريمة لهم".

المصدر:يونيوز