الجامعات الرئيسية تعيد فتح أبوابها مع حضور خجول للنساء

أعادت الجامعات الحكومية في كابول فتح أبوابها أمام الطلاب بما ذلك الإناث بعد إغلاقها في أعقاب سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في آب/أغسطس الماضي.

أعادت الجامعات الرئيسية في أفغانستان فتح أبوابها امس السبت بعد ستة أشهر على عودة طالبان إلى الحكم، لكن عددا قليلا جدا من النساء عدن إلى الصفوف الدراسية التي باتت الآن تفصل بين الجنسين.

وكانت معظم ثانويات البنات وجميع الجامعات الحكومية قد أغلقت أبوابها بعد تسلم طالبان الحكم في 15 آب/أغسطس، ما أثار مخاوف من حرمان النساء من التعليم، على غرار ما حصل إبان فترة الحكم الأولى لطالبان بين 1996 و2001.

وتشدد طالبان على أنها ستسمح للفتيات والنساء بارتياد المؤسسات التعليمية هذه المرة، لكن في قاعات دراسية تفصل بين الجنسين وطبقا لمنهج دراسي إسلامي.

واستأنفت بعض المؤسسات التعليمية الرسمية في جنوب البلاد الدراسة الشهر الماضي، لكن جامعة كابول، الأعرق والأكبر في أفغانستان مع قرابة 25 ألف طالب العام الماضي، فتحت أبوابها السبت في غياب أي مراسم، وبحضور عدد قليل من الطلاب.

ورفض الحراس من عناصر طالبان السماح للصحافيين بدخول الحرم الجامعي الشاسع، وطردت وسائل إعلام كانت تنتظر قرب المدخل.

وبلغت نسبة التحاق الإناث حوالي 24 بالمئة من إجمالي التسجيل في الجامعات الحكومية في عام 2020، وفقا لأرقام برنامج تطوير التعليم العالي الممول من البنك الدولي، أي ما يقرب من 21 ألف فتاة، ويدرس المزيد من الإناث في المعاهد الخاصة.

المصدر:يونيوز