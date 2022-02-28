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سيول وواشنطن تجريان تحليلا مفصلا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بأن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي"، في ثامن استعراض للقوة لبيونغ يانغ في هذا العام.
رمز الخبر: ۶۳۶۸۹
تأريخ النشر: 27 February 2022

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة أنها "رصدت صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية في منطقة سونان في بيونغ يانغ نحو البحر الشرقي، في الساعة 7:52 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، وحلق الصاروخ حوالي 300 كيلومتر على ارتفاع 620 كيلومترا تقريبا"، لافتة إلى أن "سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية".

وشددت الهيئة على أن "الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد".

ولفتت إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال وون إن تشول أجرى اجتماعا عبر الفيديو مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال بول لاكاميرا، بعد وقت قصير من الإطلاق، وأكدا الالتزام بضمان الموقف الدفاعي القوي للحلفاء، في حين عقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية جلسة لمجلس الأمن الوطني بعد وقت قصير من عملية الإطلاق، معربا عن أسفه الشديد بشأن عملية الإطلاق.

وبحسب وكالة "يونهاب"، اختبرت كوريا الشمالية في منطقة سونان إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز "KN-24" في يناير الماضي، مشيرة إلى أن "استعراض كوريا الشمالية للقوة، وهو الأول في أقل من شهر بقليل، جاء قبل 10 أيام من الانتخابات الرئاسية لكوريا الجنوبية ووسط الصراع المسلح في أوكرانيا".

المصدر:يونيوز

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