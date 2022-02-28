الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرك آليتها العسكرية خلال العملية في أوكرانيا

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لدخول اليات تابعة لها الى اوكرانيا، وقالت انها "لقطات لتحرك معدات عسكرية روسية خلال عملية خاصة في أوكرانيا".

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، مشاهد لدخول قواتها الى اوكرانيا، وقالت انها "لقطات لتحرك معدات عسكرية روسية خلال عملية خاصة في أوكرانيا".

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم، أن الجيش الروسي استهدف خلال العمليات، أكثر من 975 هدفا عسكريا أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "ونجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و 28 طائرة مركونة و 39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و 86 مدفع وهاون و 143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مئات الجنود وعشرات الألوية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني قررت الاستسلام وإلقاء السلاح في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية.

بدوره، وجه الرئيس فلاديمير بوتين كلمة الى عناصر قوات العمليات الخاصة والمحاربين القدامى مهنئا اياهم بعيدهم المهني الذي يصادف اليوم إن هذه القوات نفذت دائما بشرف واجبها العسكري لحماية الوطن ومواطنيه.

وأضاف الرئيس بوتين: "لقد أثبتتم مرات كثيرة على أرض الواقع، أنكم على استعداد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والوضوح في أي ظروف صعبة، من أجل تنفيذ أصعب المهام وأكثرها مسؤولية، والوفاء دائما بواجبكم العسكري بشرف لحماية الوطن والمواطنين، ولضمان المصالح الوطنية لروسيا".

يشار الى انه في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بايعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز