اللجنة المركزية للانتخابات تعلن بدء التصويت في الاستفتاء الدستوري

بدأت صباحا عمليات التصويت في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات والإضافات الدستورية، وفق ما اعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس.

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، إن عمليات التصويت في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات والإضافات الدستورية قد بدأت على البلاد صباح اليوم.

وأضافت اللجنة في بيانها: "تم فتح 5510 مراكز اقتراع، للتصويت في الاستفتاء في مختلف أنحاء الجمهورية".

وفتحت السلطات باب التصويت بشكل مبكر، في الفترة من 22 إلى 26 فبراير. واستخدم هذا الحق 42.93% من المواطنين المشمولين بقوائم التصويت.

وتم إدراج أكثر من 6.8 مليون مواطن بيلاروسي في قوائم التصويت. وتحتوي الاستمارة على سؤال واحد: "هل تقبل التعديلات والإضافات على دستور جمهورية بيلاروس؟".

وحسب القانون، سيعتبر الاستفتاء ساري المفعول إذا شارك فيه أكثر من نصف المواطنين الذين لهم حق التصويت.

وستغلق مراكز الاقتراع الخاصة بالاستفتاء في تمام الساعة 20:00 (يتوافق مع توقيت موسكو).

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 آب/أغسطس 2020، قد أعلن عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأكد لوكاشينكو في تصريحات سابقة، استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

المصدر:يونيوز