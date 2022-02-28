موسكو والخرطوم يؤكدان سعيهما لتطوير التعاون العسكري والأمني

اكد نائب وزير الدفاع الروسي أليكسندر موفين، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائهما امس، سعيهما لتطوير التعاون العسكري والأمني.

أكد الجانبان الروسي والسوداني عزم موسكو والخرطوم على تطوير التعاون الثنائي في المجالين العسكري والأمني، وذلك خلال محادثات أجراها مسؤول سوداني رفيع مع المسؤولين في موسكو.

واستقبل نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال أليكسندر موفين، في العاصمة موسكو، امس السبت، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأبدى نائب وزير الدفاع الروسي سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق، مشيراً إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان.

وأعلن موفين، التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، وأكد أن موسكو تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدا عزمهما على "مواصلة التعاون المفيد للجانبين في المجالين العسكري والعسكري التقني".

من جهته، جاء في بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي أن دقلو وفومين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وذكر المجلس أن الجانبين أكدا على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيراً إلى أن الاستقبال الحافل للوفد الذي يقوده وما جرى من لقاءات بموسكو يؤكد اهتمام روسيا بالسودان.

ونبه إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان، والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة.

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة، يوم الأربعاء الماضي، العاصمة موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، أجرى خلالها عدة لقاءات مع مسؤولين كبار.

المصدر:يونيوز