القوات الروسية تدخل خاركيف ثاني اكبر مدينة بالبلاد والسلطات كييف تؤكد

اعلنت سلطات خاركيف في أوكرانيا اليوم عن دخول الجيش الروسي الى المدينة، ثاني اكبر مدن الاوكرانية.

أعلنت سلطات خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة بالبلاد.

وقال المسؤول الأوكراني المحلي، أوليغ سينيغوبوف، "اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركوف". وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو"، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر:يونيوز