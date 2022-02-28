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لوغانسك: الانفجارات والحرائق بمستودعات مشتقات النفط سببها صاروخ أوكراني

قال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، إن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي، سببه صاروخ اوكراني.
رمز الخبر: ۶۳۶۸۱
تأريخ النشر: 27 February 2022

قال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف النار، إن سبب الانفجار في مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي، كان إصابته بصاروخ أوكراني من طراز "توتشكا-أو".

وأضاف المصدر: "وفقا لمعلومات تم تدقيقها، حدث الحريق في مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي نتيجة استخدام القوات المسلحة الأوكرانية، لمنظومات صاروخية تكتيكية من طراز K79-1 "توتشكا-أو".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن نفس المصدر المذكور أعلاه، أن النيران اشتعلت بحوالي 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك الشعبية وقامت إدارة المدينة بإجلاء المدنيين من المنطقة السكنية القريبة من مكان الحادث.

ويوم أمس السبت، وقع انفجاران في مستودع لمشتقات النفط في مدينة روفينكي، واندلع حريق فيه.

ولا تستبعد السلطات المحلية احتمال تعرضه لقصف صاروخي. وذكرت السلطات أن الحادث أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وتسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك، بتضرر أنبوب نقل الغاز، وهو ما تسبب بانقطاعه عن المنازل في قريتي كيروفسك وبيرفومايسك في جمهورية لوغانسك.

وامس ايضا، استهدفت القوات الأوكرانية كذلك مستودعا للمشتقات النفطية في دونيتسك باستخدام صاروخ "توتشكا-أو".

المصدر:يونيوز

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