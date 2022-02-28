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البريم: تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فيما يتعلق بالقدس تزييف للحقائق

رمز الخبر: ۶۳۶۸۰
تأريخ النشر: 27 February 2022

اعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي المتصهين فيما يتعلق بأن القدس عاصمة أبدية الكيان الصهيوني تعتبر تزييفا للحقائق.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال القيادي فى لجان المقاومة الشعبية محمد البريم "القدس أرض إسلامية عربية، ولا يجوز ولا يحق لهذا المجرم الفرنسي أن يعطي للاحتلال حقا على أرضنا، وبالتالي هذا لا يغير من الحقائق شيئا، وبالتالي نبقي على أرضنا ونواصل مقاومتنا ونواصل تعزيزها".

وأضاف البريم "مقاومتنا في حقنا في قدسنا وحقنا في كل ترابنا الفلسطينية المغتصب من بحر فلسطين إلى نهرها، رغم تغول هذا الفرنسي رئيس الوزراء، وهذا لا يستحيل أن يغير شيئا من الواقع في أحقيتنا في أرضنا التي هجرنا منها".

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