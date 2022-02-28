حماس: المقاومة تتابع كل خطوات الأسرى وحاضرة لتقول كلمتها في الوقت المناسب

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن الخطوات التصعيدية الكبيرة التي تقوم بها الحركة الأسيرة الفلسطينيه لمواجهة هذا العدوان والصلف من ما يسمى مصلحة إدارة السجون هي معركة مشروعه ونبيلة".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم "نعلن تضامنا الكامل وإسنادنا لكل هذه الخطوات"، مضيفاً إن "المقاومة تتابع عن كثب كل خطوات الأسرى وتتابع الاعتداء الذي يتم عليهم من مصلحة السجون وهي حاضرة لتقول كلمتها في الوقت المناسب".

حماس تدين عبر يونيوز تصريحات رئيس وزراء فرنسا الكاذبة حول القدس

دانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التصريحات الكاذبة حول القدس من رئيس وزراء فرنسا الذي زيف فيها الواقع والتاريخ وانتهك كل القوانين والأعراف الإنسانية.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم "القدس كانت وستبقى عربية فلسطينية إسلامية لأصحابها الأصليين من الشعب الفلسطيني"، مؤكداً "سنواصل نضالنا المشروع بكل السبل حتى نسترد هذه المدينة المقدسة من الاحتلال الصهيوني".