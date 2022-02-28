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الجهاد: المقاومة تتابع ما يحدث في أراضينا المحتلة وجميع الخيارات مفتوحة

رمز الخبر: ۶۳۶۷۸
تأريخ النشر: 27 February 2022

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن ما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس هي جريمة واضحة من قبل العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال الناطق باسم الحركة طارق ابو شلوف إن "المقاومة الفلسطينية تقيم وتتابع ما يحدث في داخل أراضينا المحتلة، وجميع الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية".

الجهاد: معركة سيف القدس أرست معادلة واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن معركة سيف القدس أرست معادلة واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر لا يمكن المساس بهما بأي حال من الأحوال.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال الناطق باسم الحركة طارق ابو شلوف إن "محور المقاومة في حينه أكد بأن القدس أيضا خط أحمر وهو على أهبة الاستعداد لمواجهة المحتل الصهيوني، وهذا ما يتحدث أيضا به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

وأضاف ابو شلوف إن الشعب الفلسطيني وخلفه المقاومة ومحور المقاومة مستعدون لصد هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضد الأقصى والقدس والشعب الفلسطيني".

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