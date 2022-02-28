الجبهة الشعبية: أجهزة السلطة تتحمل المسؤولية عن الاعتداءات على الشيخ عدنان

قال القيادي فى الجبهة الشعبية، أحمد خريس، إن الجبهة تنظر إلى الاعتداء الآثم والجريمة بحق الاسير المحرر الشيخ خضر عدنان بعين الخطورة خصوصًا مع تكرر الحوادث بحقه، هذه القامة الوطنية والصوت الحر المعارض لاتفاقية أوسلو ومشروع التسوية وأحد الأصوات البارزة الداعمة للمقاومة.

وأضاف خريس في تصريحات لوكالة يونيوز: نقول بكل وضوح أنه يجب أن يُحاسب كل من نفذ أو كل من خطط وكل من تستر على هذه الجريمة، مشيرًا الى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تكرار الاعتداءات على الشيخ خضر عدنان لأنها يجب أن توفر الحماية والإسناد لهؤلاء المناضلين.

ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة لتوفير كل الحماية والدعم والحاضنة الشعبية لهؤلاء المقاومين لأن المستفيد الوحيد من تكرار هذه الحوادث هو العدو الصهيوني، وقال: "رسالتنا للسلطة الفلسطينية انها يجب أن تحاسب كل من شارك في هذه الجريمة ويجب أن توقف تكرار هذه الحوادث والإعتداءات والانفلات الأمني في الضفة المحتلة".