وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات من تقدم الوحدات الروسية خلال عملية خاصة لحماية دونباس

تواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوتالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

وبعد نتائج اليوم الثالث، تعمل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

الى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفوسفور في ضواحي كييف، في محاولة "يائسة" لاحتواء هجوم القوات الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الأوكراني يستخدم "ذخيرة محظورة بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن الأسلحة غير الإنسانية".

وأضافت أنه في مدينة ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية القادمة من لفيف بترويع المدنيين، ونصب العربات المدرعة والمدفعية في المناطق السكنية، مستخدمة السكان المحليين كـ"دروع بشرية".

واتهمت الوزارة قوات القوميين في سيفيرودونتسك بتهديد الوحدات المنسحبة بالإعدام، وقتل 4 ضباط.

وكان كبير المفاوضين الروس قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع في غوميل ببيلاروس.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

ووفقا له، فإن الجانب الروسي على استعداد تام للمفاوضات وهم ينتظرون الأوكرانيين.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر:يونيوز